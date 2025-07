ARCANE TALES | online il lyric video del nuovo singolo The Endless Wearing Fight tratto dall’album Ancestral War

Arcane Tales, la band italiana di symphonic power metal guidata dal talentuoso Luigi Soranno, svela il lyric video del nuovo singolo “The Endless Wearing Fight”. Un’epica anteprima che anticipa l’attesissimo ottavo album “Ancestral War”, in uscita il 20 ottobre 2025. Preparatevi a immergervi in un viaggio sonoro tra forze antiche e battaglie epiche, perché questa canzone segna un nuovo capitolo nella loro straordinaria carriera musicale.

COMUNICATO STAMPA – con gentile richiesta di pubblicazione La band italiana di symphonic power metal Arcane Tales, capitanata dal musicista e compositore Luigi Soranno, annuncia l'uscita del secondo singolo ufficiale "The Endless Wearing Fight" accompagnato da un lyric video epico e coinvolgente. Il brano anticipa l'ottavo album in studio della band, intitolato "Ancestral War", la cui uscita è prevista per il 20 ottobre 2025 su etichetta Broken Bones Promotion & Productions. Guarda il lyric video di The Endless Wearing Fight su YouTube: https:www.youtube.comwatch?v=DRI3FVQXUc0 "The Endless Wearing Fight": un potente assaggio di Ancestral War.

