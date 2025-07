Cantieri bollenti il nodo orari | Impossibile iniziare all’alba E’ contro le norme anti rumore

In un momento in cui i cantieri sono più attivi che mai, la gestione degli orari di lavoro diventa una priorità per garantire sicurezza e rispetto delle norme anti-rumore. L’esposizione al sole, però, rappresenta un rischio serio non solo per anziani e fragili, ma anche per i lavoratori all’aperto come agricoltori, operai edili e logistici. La Regione Emilia-Romagna si impegna a trovare soluzioni efficaci per proteggere chi lavora sotto il sole, perché la sicurezza non può aspettare.

I rischi collegati all’esposizione ai raggi del sole riguardano non solo anziani e fragili, ma anche quei lavoratori che si trovano ad operare all’aperto, come addetti all’agricoltura, alla logistica, all’edilizia, con i cantieri edili che, approfittando del bel tempo, lavorano a pieno regime. Questo porta con sé la necessità cruciale di gestire il rischio legato al calore, rispetto al quale la Regione Emilia-Romagna (lo hanno fatto anche altre tra cui Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio e Toscana ndr) è intervenuta con un’ordinanza urgente n. 150 del 30 giugno 2025, valida dal 2 luglio al 15 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri bollenti, il nodo orari: "Impossibile iniziare all’alba. E’ contro le norme anti rumore"

In questa notizia si parla di: cantieri - bollenti - nodo - orari

Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa” - In un’estate calda come quella di Modena, le tensioni tra esigenze di sicurezza e attività lavorative si fanno sempre più intense.

Cantieri bollenti, il nodo orari: Impossibile iniziare all’alba. E’ contro le norme anti rumore; Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa”.

Cantieri bollenti, il nodo orari: "Impossibile iniziare all’alba. E’ contro le norme anti rumore" - Moscariello (Cna): "C’è chi impiega tre ore ad arrivare al lavoro, dovrebbe viaggiare di notte". Lo riporta msn.com

Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa” - Provincia, il presidente Braglia si rammarica per la mancata sintesi tra le parti. Scrive msn.com