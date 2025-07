Scuola risoluzione Lega contro ‘islamizzazione’ | Via velo a bimbe è sacco spazzatura

La scuola italiana si trova al centro di un acceso dibattito sulla neutralità e il rispetto delle diverse fedi. La Lega propone un intervento deciso, chiedendo al governo di vigilare sull'insegnamento e sulle iniziative religiose nelle aule, per preservare l'identità culturale e garantire pari trattamento a tutti gli studenti. È fondamentale trovare un equilibrio che rispetti la libertà di culto senza compromettere i valori condivisi della nostra società.

Scuola, stop a istituti chiusi per il Ramadan, ai crocifissi rimossi dalle aule, a bambini in visita alle moschee, a recite di Natale annullate per “non offendere” i compagni di classe di altre religioni. È quanto chiede la Lega, che ha presentato in commissione Cultura della Camera una risoluzione con cui si impegna il governo a “intraprendere azioni” per vigilare su iniziative scolastiche legate alla religione islamica e garantire che ogni attività “risponda a criteri di oggettività e trasparenza”, previa autorizzazione delle famiglie. L’iniziativa presentata alla Camera. A illustrare i contenuti del provvedimento sono stati il capogruppo leghista in commissione Rossano Sasso e la vicesegretaria del partito ed eurodeputata Silvia Sardone, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scuola, risoluzione Lega contro ‘islamizzazione’: “Via velo a bimbe, è sacco spazzatura”

