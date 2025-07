e oggi le temperature saliranno ancora

E oggi le temperature continueranno a salire, regalando giornate di caldo intenso che metteranno alla prova il nostro benessere. Dopo un breve calo nel pomeriggio di mercoledì, con un drastico abbassamento dei valori in alcune zone e raffiche di vento fino a 80 km/h, la colonnina di mercurio è tornata a salire. "L’ondata di caldo associata ad elevati valori di umidità con contestuale disagio bioclimatico", osserva esperti, ci invita a preparare al meglio le nostre giornate.

Dopo un lieve e temporaneo calo delle temperature registratosi nel tardo pomeriggio di mercoledì - in alcune area della nostra provincia (a Faenza si è infatti passati da 35 ad appena 22 gradi) con raffiche di vento che ad esempio a Castel Bolognese hanno sfiorato gli 80 chilometri orari, da ieri la colonnina di mercurio e tornata a salire. "L’ondata di caldo associata ad elevati valori di umiditĂ con contestuale disagio bioclimatico – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – era iniziata lo scorso 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate. Da allora in alcuni grossi centri urbani come ad esempio a Faenza (Osservatorio Torricelli), la temperatura minima non è mai scesa sotto i 20 gradi, il che significa che si sono ininterrottamente registrate quasi due settimane di cosiddette notti tropicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it