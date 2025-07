Dai campi alle strade | Ora una legge stabile

Dai campi alle strade, una legge stabile protegge chi lavora sotto il sole cocente. Mentre le temperature aumentano, la tutela dei lavoratori diventa ancora più essenziale: acqua fresca, cappelli e integratori sono indispensabili, ma non sufficienti. Con l’ordinanza del presidente Acquaroli, si rafforzano le misure di sicurezza, vietando l’attività all’aperto nelle ore più calde. La salute di chi contribuisce quotidianamente al nostro benessere richiede prima di tutto attenzione e prevenzione, perché nessuno deve rischiare la vita sotto il sole.

È caldo per tutti, ma per qualcuno ancora di più. Da chi lavora nei campi a chi è impegnato sull’asfalto rovente, passando per i carpentieri, acqua, cappello e integratori sono il kit di "sopravvivenza". Ma non bastano. Da oggi scatta l’ordinanza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, che vieta anche quest’anno l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12.30-16, per i settori agricolo, florovivaistico, della logistica e nei cantieri edili e stradali. Le disposizioni dureranno fino alle 24 del 31 agosto e troveranno applicazione nei giorni e nelle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it