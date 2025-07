Premio Strega 2025 vince Bajani con ‘L’anniversario’ Feltrinelli | Contesto il patriarcato con lo sguardo di un maschio

Nel mondo della letteratura italiana, il Premio Strega 2025 ha consacrato Andrea Bajani con il suo "L’anniversario" come vincitore indiscusso. Un trionfo annunciato, di fronte a un panorama letterario spesso smorzato e poco coinvolgente in televisione. Bajani, con la sua vittoria, non solo conquista il premio, ma getta anche uno sguardo critico e personale sul patriarcato, rinnovando il ruolo dell’intellettuale nel contesto contemporaneo. È un momento che invita a riflettere sulla forza delle parole e sulla voce maschile nel nostro tempo.

Andrea Bajani ha vinto il 79esimo Premio Strega. La vittoria a mani basse, telefonata, attesa, già scritta, fin da febbraio scorso, di L’anniversario (Feltrinelli), arriva dopo una gara inesistente e una diretta televisiva inamidata senza un minimo di verve. Bajani vince con 194 voti, staccando Elisabetta Rasy e il suo Perduto è questo mare (Rizzoli) che ha totalizzato 133 voti, Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda) a 117 voti e, fanalini di coda, Paolo Nori a 103 per Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol a 99 per Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Premio Strega 2025, vince Bajani con ‘L’anniversario’ (Feltrinelli): “Contesto il patriarcato con lo sguardo di un maschio” - Lo scrittore 49enne ha vinto con 194 voti, staccando nettamente gli altri finalisti. Segnala ilfattoquotidiano.it

