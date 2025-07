Rugani Juventus conferma possibile! Sondaggi dalla Serie A ecco la posizione del club bianconero Novità sul futuro del difensore

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus si fa ancora incerto, tra sondaggi dalla Serie A e possibili conferme. Nonostante le voci di mercato degli ultimi mesi, il difensore sembra intenzionato a rimanere in bianconero, chiarendo la sua volontà di continuare a vestire la maglia dei campioni d’Italia. La società Juventus è attenta ai possibili sviluppi e monitora da vicino la situazione. Ma quali saranno le prossime mosse? Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa vicenda.

Rugani Juventus, conferma possibile! La posizione del club bianconero: tutti gli aggiornamenti di mercato sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ di Sportitalia, il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere ancora legato alla Juventus. Nonostante le voci di mercato che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi, il difensore bianconero, per il momento, non ha intenzione di lasciare Torino. Rugani, che è tornato protagonista dopo una stagione altalenante, ha confermato di voler rimanere alla Juve e di essere pronto a dare il suo contributo per la stagione 20252026. Nel corso delle ultime settimane, ci sono stati alcuni sondaggi da parte del Sassuolo, ma al momento non c'è stata alcuna offerta concreta.

Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT - La Juventus si prepara a affrontare il Mondiale per Club con intensitĂ , con particolare attenzione alla difesa.

La Juventus ha consegnato la lista per il Mondiale per Club. Presenti anche Anghelè, Daffara, Gil Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini, Turco e Garofani Confermati Rugani e Kostic Inserito Bremer

Real Madrid troppo più forte di una Juve che non ha risorse dalla panchina per provare a cambiare qualcosa. Si è visto tanto cuore e i giocatori hanno dato tutto. Non ho capito la sostituzione di Yildiz, tra i migliori. Ottimo Rugani. Monumentale Di Gregorio, che

