Usa parchi più cari per gli stranieri | Trump firma ordine esecutivo

In un'epoca in cui il turismo internazionale si fa sempre più competitivo, Donald Trump ha deciso di rendere più costosi gli ingressi ai parchi nazionali degli Stati Uniti per i visitatori stranieri. La mossa, annunciata con un ordine esecutivo nell'ambito della strategia "America First", mira a favorire i residenti americani e a dare priorità nelle prenotazioni. Ma cosa significa davvero questa scelta per il turismo globale?

Ingressi più cari per i turisti stranieri che vogliono visitare i parchi degli Stati Uniti. Nulla cambia per chi ha la cittadinanza americana, ha assicurato Donald Trump ai sostenitori in Iowa dopo aver firmato un ordine esecutivo in nome dell'"America First". Previste anche priorità per i residenti negli Usa nei sistemi di prenotazione.

