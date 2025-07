Il ’nuovo’ Passante Lepore | Ora va trovato l’accordo col governo E sui ponti avanti tutta

Il nuovo Passante Lepore rappresenta un’opportunità chiave per il futuro di Bologna, ma ora la sfida è trovare l’accordo con il governo e portare avanti i progetti. Il sindaco Matteo Lepore si mostra ottimista, definendo il summit al ministero come un "buon primo passo" verso soluzioni condivise. Con il clima costruttivo instaurato, si apre la strada a un tavolo tecnico che potrebbe svelare sviluppi significativi per la città e le sue infrastrutture.

"Un buon primo passo". Il sindaco Matteo Lepore definisce così il summit sul Passante al ministero delle Infrastrutture con Matteo Salvini, la Regione e l’ad di Autostrade Arrigo Giana. Dopo il "clima costruttivo", qualcosa di più verrà svelato nel tavolo tecnico dove si entrerà nel merito delle proposte di Autostrade. Per il primo cittadino restano alcuni punti fermi (le opere verdi di mitigazione ambientale, la messa in sicurezza sul Passante già esistente e la necessità di fluidificare il traffico), ma l’obiettivo è andare avanti anche a costo di ’ridimensionare’ l’opera. "Serve trovare un accordo con il governo nazionale, traendo ispirazione dalle grandi scelte fatte dai nostri sindaci comunisti del passato che, nonostante idee e valori diversi, stringevano intese con la Democrazia Cristiana che governava a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’nuovo’ Passante. Lepore: "Ora va trovato l’accordo col governo. E sui ponti, avanti tutta"

