MATTEO MACCHIONI in concerto con Dove anima c’è | da Puccini ai Queen per presentare il nuovo album

Se sei appassionato di musica e desideri vivere un’esperienza unica, non perdere i due imperdibili concerti di Matteo Macchioni con Dove Anima C8217232. Dalla grandeur di Puccini alle hit dei Queen, l’artista porta dal vivo il suo nuovo album crossover, tra lirica, pop e sinfonico. Preparati a emozionarti e scoprire un talento straordinario: il palco ti aspetta!

Due imperdibili concerti estivi per scoprire dal vivo “MATTEO MACCHIONI”, il nuovo album crossover del tenore italiano: 10 agosto 2025 – Rocca Malatestiana, Fano (PU) Biglietti: Liveticket Fano 11 agosto 2025 – Spazio Incontri, Caffè della Versiliana, Marina di Pietrasanta (LU) – nell’ambito de La Versiliana Festival Biglietti: TicketOne Versiliana “MATTEO MACCHIONI”: il nuovo album tra lirica, pop e sinfonico. Pubblicato da Unalira Edizioni Musicali, “MATTEO MACCHIONI” è un progetto discografico che fonde opera lirica, musica pop e rock sinfonico, disponibile su tutte le piattaforme digitali: Ascolta qui. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - MATTEO MACCHIONI in concerto con “Dove anima c’è: da Puccini ai Queen” per presentare il nuovo album

