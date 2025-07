Ucraina massiccio raid russo su Kiev

In una notte di tensione crescente, l'Ucraina si è trovata sotto un massiccio attacco russo che ha colpito anche aree civili a Kiev, causando feriti e distruzione. La reazione internazionale si fa sentire, mentre le parole di Putin e Trump aggiungono un ulteriore livello di complessità al conflitto. La situazione rimane critica e in evoluzione, lasciando il mondo ad aspettare sviluppi decisivi.

7.33 Massiccio attacco aereo russo sull' Ucraina nella notte: colpiti una decina obiettivi, anche in aree residenziali, e almeno 8 i feriti in due quartieri della capitale ucraina, riferiscono le autorità militari di Kiev. Missili e droni tracciati e in alcuni casi abbattuti dalla contraerea. I raid arrivano poche ore dopo la telefonata in cui Putin ha detto a Trump che non intende arretrare sui suoi obiettivi. Trump si dice "frustrato", Putin non vuole fermare la guerra,dice.