La fine dell’anno scolastico a Reggio Emilia non porta riposo, ma segnala nuove sfide per il settore. La sede reggiana di Cisl Scuola Emilia Centrale denuncia strutture vetuste, ambienti surriscaldati e spazi inadeguati, mentre le criticità si sommano tra precarietà e silenzi istituzionali. La chiusura delle scuole è solo il preludio a un futuro incerto, ma la voce dei lavoratori e delle famiglie non si arrende: "Il problema non si ferma con l’ultima campanella".

La scuola è appena terminata ma la sede reggiana di Cisl Scuola Emilia Centrale non manda tutti in vacanza, anzi Ciro Fiore, segretario generale aggiunto della Cisl Scuola Emilia Centrale, elenca le criticità che emergono, sul territorio di Reggio Emilia, al termine dell’anno scolastico. "Ultima campanella? No, solo l’inizio di nuove incertezze: la scuola tra precarietà, sovraccarico e silenzi istituzionali – tuona Fiore – chiude il registro, ma non i suoi problemi: in questi giorni si conclude formalmente un anno scolastico che per molti lavoratori e lavoratrici dell’istruzione pubblica è stato l’ennesimo banco di prova, più che un percorso sereno di crescita professionale ed educativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola, campanella d’allarme: "Strutture vecchie e fatiscenti. Caldo d’estate e senza spazi adatti"

