L’anniversario di Andrea Bajani un addio che conquista lo Strega

L’anniversario di Andrea Bajani segna un momento indimenticabile nel mondo della letteratura: con il suo romanzo "L’anniversario", pubblicato da Feltrinelli, conquista il Premio Strega 2025, lasciando tutti senza fiato. La sua vittoria, forte e inaspettata, non è solo un riconoscimento personale, ma anche un simbolo di coraggio e innovazione, rompendo tabù ancora radicati nel panorama culturale italiano. Un trionfo che apre nuove strade al nostro modo di narrare.

Il volto è teso, la voce emozionata ma composta. Andrea Bajani stringe tra le mani la bottiglia simbolo del Premio Strega 2025, mentre nella cavea di Villa Giulia si alza l’applauso. Il suo romanzo L’anniversario, pubblicato da Feltrinelli, ha vinto con 194 voti, lasciandosi alle spalle opere forti e autori affermati. Non è solo la consacrazione di uno scrittore già molto amato, ma anche la vittoria di un libro che osa rompere un tabù ancora avvolto nel silenzio: l’addio ai genitori come atto di salvezza. Un romanzo sull’interruzione del legame. Il protagonista de L’anniversario torna, dieci anni dopo, a ripercorrere il gesto che ha segnato la sua vita: ha scelto di non parlare più con il padre e la madre, per sottrarsi a un ambiente familiare segnato da violenza psicologica, sopraffazione e muta complicità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’anniversario di Andrea Bajani, un addio che conquista lo Strega

