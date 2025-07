Non è una tovaglia è un abito da star

Non 232, una tovaglia; 232, un abito da star. Osservandolo da vicino, sembra un centro tavola della nonna, delicato e intricato. Ma basta un tocco di modernità: un taglio deciso, una spallina sottile, un gioco di trasparenze, e quel pizzo diventa un vestito glamour. L’effetto “centrino” si trasforma nella nuova tendenza di stile più audace del momento. È arrivato il momento di riscoprire il fascino senza tempo…

A osservarlo da vicino ricorda un centro tavola della nonna, uno di quelli rotondi, lavorati all'uncinetto con amore e pazienza. Eppure basta un taglio giusto, una spallina sottile, un gioco sapiente di trasparenze, perché quel pizzo bianco si trasformi in un vero e proprio vestito da star. L'effetto "centrino" è l'ultima dichiarazione di stile delle celeb. Un tempo riservato ai matrimoni vintage style, oggi diventa il protagonista dei look estivi più chic, grazie a stelle del calibro di Keira Knightley e Blake Lively.