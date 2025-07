Traffico Roma del 04-07-2025 ore 07 | 30

Buongiorno da Luceverde Roma. Mentre il sole di luglio si fa strada, il traffico inizia ad intensificarsi sulle arterie principali della Capitale. Code e rallentamenti si registrano sulla Flaminia, la Salaria e il Grande Raccordo Anulare, segno che Roma si prepara a vivere un’altra giornata intensa. Per restare aggiornati sui percorsi più veloci e le eventuali criticità, continuate a seguirci: la città non si ferma, e nemmeno il nostro servizio di informazione.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione il traffico in progressivo aumento sulle strade della Capitale con code sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti sulla Salaria dal nuovo salario tangenziale est e qui file all'altezza della Salaria in direzione dello stadio figli a tratti anche sulle tra turbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra fiorentini e la tangenziale sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la Casilina e la quadrante Sud del raccordo code sulla Pontina tra Pomezia e lo svincolo di Montedoro verso il centro da oggi sulla circonvallazione Aurelia lavori di potatura con riduzione della carreggiata fino al 18 luglio possibili disagi in zona mentre nell'area di Colle Oppio il rally di Roma Capitale 2020 5 modifiche provvisorie alla circolazione tutta la zona per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-07-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - raccordo - tangenziale

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Lavori | #Chiusura | Diramazione Roma Sud Chiuso il tratto Torrenova - Raccordo Anulare, le notti del 20 e 21 #giugno, in entrambe le direzioni https://buff.ly/2nrx7XV #Luceverde Vai su Facebook

Traffico a Roma, la classifica delle strade più intasate: dal Raccordo alla Cassia fino alla Tangenziale, ecco quali sono; Traffico a Roma, la classifica delle strade più intasate: dal Raccordo alla Cassia fino alla Tangenziale, ecco quali sono; Roma paralizzata dal traffico: Raccordo e Olimpica in tilt, spostarsi in macchina e con i bus è un'impresa quotidiana.

Roma, le strade ‘calde’ a Roma: evitale altrimenti resterai bloccato nel traffico - In estate a Roma ci sono delle strade considerate calde che devono essere evitate: ecco quali sono e perché si crea l traffico ... Riporta msn.com

Traffico a Roma: le vie da evitare per non restare bloccati - C'è chi impiega mediamente 30 minuti per percorrere solo 10 chilometri, arrivando fino a 71 minuti nei momenti di m ... Si legge su msn.com