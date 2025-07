Credito e burocrazia il ritorno alla terra è sempre più difficile

Il desiderio di tornare alle radici e riscoprire il valore della terra si scontra tuttavia con ostacoli insormontabili. Claudia Guidi, vicepresidente di Confagricoltura Ferrara, denuncia come le barriere burocratiche, l’accesso difficile al credito e i costi elevati fermi troppo spesso i sogni dei giovani agricoltori. È urgente rimuovere questi ostacoli per permettere alle nuove generazioni di coltivare non solo la terra, ma anche un futuro sostenibile e prospero.

"Nonostante l’interesse crescente per un ritorno alla terra, insediarsi in agricoltura resta una sfida per molti giovani", così esordisce Claudia Guidi, vicepresidente Confagricoltura Ferrara, presidente giovani di Confagricoltura Emilia Romagna. "Ostacoli strutturali come l’accesso alla terra, al credito e alla formazione imprenditoriale, uniti alla burocrazia complessa e ai costi elevati per l’avvio, frenano le nuove generazioni – precisa –. Meno dell’8% delle aziende agricole in Emilia-Romagna è oggi guidato da under 40. Secondo il censimento agricolo del 2020 sono circa 4.200 le aziende agricole guidate da under 40, pari all’8% del totale regionale (contro il 7,5% a livello nazionale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Credito e burocrazia, il ritorno alla terra è sempre più difficile"

In questa notizia si parla di: terra - credito - burocrazia - ritorno

Dal 14/06/2025 al 30/09/2025 sarà attivo, come negli ultimi anni, il servizio di parcheggi a pagamento nell’area sterrata di Maria Pia – viale I° Maggio, ricompresa tra via dello Scirocco e via del Libeccio (Sterrato Chalet) con 550 parcheggi disponibili. L’ingre Vai su Facebook

Credito e burocrazia, il ritorno alla terra è sempre più difficile; 50mila Giovani Tornano alla Terra: L’Agricoltura Rinasce; I giovani scelgono l’agricoltura ma prezzi e burocrazia li ostacolano.

"Credito e burocrazia, il ritorno alla terra è sempre più difficile" - "Nonostante l’interesse crescente per un ritorno alla terra, insediarsi in agricoltura resta una sfida per molti giovani", così esordisce Claudia Guidi, vicepresidente Confagricoltura Ferrara, preside ... Si legge su msn.com

Ritorno alla terra in chiave moderna - PMI.it - Agricoltura sempre più innovativa grazie al boom di imprese giovanili: i dati restituiscono un quadro incoraggiante per i nostri under 35. Segnala pmi.it