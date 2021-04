L’aggiornamento di iOS più importante dell’anno (14.5) è dietro l’angolo (Di venerdì 16 aprile 2021) Una sorpresa annunciata. Entro la fine della primavera (ma in rete si scommette che sarà prima dell’evento del prossimo 20 aprile) arriverà il più importante aggiornamento di iOS 14 (e di conseguenza anche di iPadOS). È l’update di mezza vita del sistema operativo, che viene aggiornato ogni anno e che tocca l’80% degli utenti di apparecchi Apple. Questa è infatti la cifra di adozione a febbraio scorso di iOS 14, sicuramente cresciuta ancora nelle scorse settimane grazie alla pervasività e facilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi dei telefoni (e tablet) di Apple, ma anche al continuo entrare in commercio di nuovi telefoni e nuovi tablet. Le novità di iOS 14.5 sono un segreto di Pulcinella: le versioni preliminari di beta per sviluppatori e pubbliche lasciano infatti filtrare moltissime informazioni. Ma c’è sempre qualcosa da puntualizzare, perché per esempio ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) Una sorpresa annunciata. Entro la fine della primavera (ma in rete si scommette che sarà prima dell’evento del prossimo 20 aprile) arriverà il piùaggiornamento di iOS 14 (e di conseguenza anche di iPadOS). È l’update di mezza vita del sistema operativo, che viene aggiornato ogni anno e che tocca l’80% degli utenti di apparecchi Apple. Questa è infatti la cifra di adozione a febbraio scorso di iOS 14, sicuramente cresciuta ancora nelle scorse settimane grazie alla pervasività e facilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi dei telefoni (e tablet) di Apple, ma anche al continuo entrare in commercio di nuovi telefoni e nuovi tablet. Le novità di iOS 14.5 sono un segreto di Pulcinella: le versioni preliminari di beta per sviluppatori e pubbliche lasciano infatti filtrare moltissime informazioni. Ma c’è sempre qualcosa da puntualizzare, perché per esempio ...

Advertising

amatisempreks : conviene fare l’aggiornamento ios 14.4.2? - H1GHW4LLZ : buongiorno ho fatto l’aggiornamento ios 14 ?? - sarahg_exo : @SVNSETAE__ Mmm hai fatto anche l’ultimo aggiornamento di ios?? (14.4.2) - myrbh : @zenzeromenta @trashloger Non è obsolescenza programmata, è che ogni sistema operativo è fatto su misura per il mod… - Val1Rosa : @MinutemanItaly Io non scarico un aggiornamento iOS da 15 mesi... apposta, temo infilino tracciamenti anche senza avere l’app -

Ultime Notizie dalla rete : L’aggiornamento iOS Apple iPhone, la class action di Altroconsumo: «Obsolescenza programmata, risarcisca i clienti» Corriere della Sera