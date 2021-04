I nuovi colori delle regioni da lunedì 19 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) Passa in area arancione la regione Campania. Sardegna, Puglia e Valle d'Aosta restano in zona rossa. La Toscana rimane in zona arancione anche la prossima settimana, e tornano arancioni anche le ...

Leggi anche Come cambiano i: Campania in arancione da lunedì, Lombardia e altre 10 regioni ... Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia dicasi, morti, ...Stiamo negoziando con l'Europa" Idelle regioni Spostamenti tra regioni: cos'è il pass di cui ha parlato Draghi e chi può ottenerlo Si tratta di un "giallo rafforzato" che applica la ...Dal 26 aprile l'Italia riparte. A confermarlo e' il presidente del consiglio Mario Draghi durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo ...Dal 26 aprile in Italia torneranno le Zone Gialle, in virtù delle quali riapriranno bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad [...] ...