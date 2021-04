Ecco AGNES, l’hub energetico verde per il Mare Adriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) Il progetto, firmato Saipem, mira a riconvertire le piattaforme offshore al largo delle coste di Ravenna per creare un maxi distretto marino integrato a base di rinnovabili Riconversione, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili. Sono tre dei pilastri della Transizione ecologica e sembra proprio che al largo delle coste ravennati coesisteranno tutti in uno degli hub energetici più avanzati d’Europa. Dalla partnership tra Saipem e Quint’x, azienda italiana specializzata da più di 20 anni nelle energie rinnovabili, nasce AGNES (Adriatic Green Network of Energy Sources) – il primo impianto al mondo su scala commerciale dove eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno contemporaneamente in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi. Un piano ambizioso che richiederà investimenti ... Leggi su newsagent (Di venerdì 16 aprile 2021) Il progetto, firmato Saipem, mira a riconvertire le piattaforme offshore al largo delle coste di Ravenna per creare un maxi distretto marino integrato a base di rinnovabili Riconversione, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili. Sono tre dei pilastri della Transizione ecologica e sembra proprio che al largo delle coste ravennati coesisteranno tutti in uno degli hub energetici più avanzati d’Europa. Dalla partnership tra Saipem e Quint’x, azienda italiana specializzata da più di 20 anni nelle energie rinnovabili, nasce(Adriatic Green Network of Energy Sources) – il primo impianto al mondo su scala commerciale dove eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno contemporaneamente in grado di generare idrogenotramite elettrolisi. Un piano ambizioso che richiederà investimenti ...

Advertising

fainformazione : Transizione ecologica: ecco Agnes, hub energetico verde al largo di Ravenna Riconversione, sviluppo sostenibile ed… - fainfoscienza : Transizione ecologica: ecco Agnes, hub energetico verde al largo di Ravenna Riconversione, sviluppo sostenibile ed… - Scarlet_Agnes : @vodka_revolver @Aka_Oni_art Ecco - Scarlet_Agnes : @lrrilevante @marzia75 Ah ma era lei...ecco perché il Nick mi diceva qualcosa ?????? - Scarlet_Agnes : RT @patriziaandreoz: Ecco un brano per te… Here And Beyond di Behemoth -