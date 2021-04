De Zerbi: “Le prime sette fanno un campionato a parte, ma avremmo meritato qualche punto in più” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole di presentazione alla sfida: “La Fiorentina è’ una squadra che sulla carta e sul resto è da considerare al livello nostro. Noi abbiamo una classifica diversa perché lavoriamo assieme da tanti anni, non abbiamo stravolto come loro la rosa negli ultimi anni, è un progetto diverso, partito forse da meno tempo rispetto al nostro ma la Fiorentina nell’organico ha giocatori di qualità. Hanno Vlahovic, Ribery e in panchina Kouame, in mezzo al campo Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura. E’ una squadra di qualità che poi stia passando un periodo delicato non va a togliere niente alla qualità della squadra”. Sull’andamento della stagione della squadra: “Ad oggi l’ottavo posto è tanto, forse è il massimo di quello che potevamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole di presentazione alla sfida: “La Fiorentina è’ una squadra che sulla carta e sul resto è da considerare al livello nostro. Noi abbiamo una classifica diversa perché lavoriamo assieme da tanti anni, non abbiamo stravolto come loro la rosa negli ultimi anni, è un progetto diverso, partito forse da meno tempo rispetto al nostro ma la Fiorentina nell’organico ha giocatori di qualità. Hanno Vlahovic, Ribery e in panchina Kouame, in mezzo al campo Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura. E’ una squadra di qualità che poi stia passando un periodo delicato non va a togliere niente alla qualità della squadra”. Sull’andamento della stagione della squadra: “Ad oggi l’ottavo posto è tanto, forse è il massimo di quello che potevamo ...

