Covid, Speranza: per ora il coprifuoco alle 22 resta in vigore (Di venerdì 16 aprile 2021) "Per questa fase la limitazione del cosiddetto coprifuoco alle 22 resta, il governo poi valuterà settimana dopo settimana e adeguerà eventualmente, ma al momento resta vigente". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "Per questa fase la limitazione del cosiddetto22, il governo poi valuterà settimana dopo settimana e adeguerà eventualmente, ma al momentovigente". Lo ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture La fascia di colore più bassa, per contenere il contagio Covid, sarebbe dovuta rimanere in stand - ... 'La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza', dice ...

Covid, news di oggi. Dal 26/4 torna zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle. LIVE Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. 'In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso ...

Covid-19. Draghi: con prudente ottimismo verso le riaperture. Campagna vaccini sta andando bene Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa: “possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo ...

Dal 26 aprile, in giallo, ripartono ristorazione, sport e spettacoli all'aperto Dal 26 aprile tornano le zone gialle, anche se rinforzate, con l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso ...

