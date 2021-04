Covid | fonti | giallo rafforzato dal 26 4**

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti di governo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, al termine d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid fonti

Via livera anche per sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da, sempre all'aperto.... con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da, ma solo all'aperto . E' quanto si apprende dadi governo ...E’ questa la risposta che si è sentita dare Armida, 74enne lombarda domiciliata in Liguria per motivi di salute da ottobre 2019 e ancora in attesa di ottenere la prenotazione per vaccinarsi contro il ...Tornerà da lunedì 26 aprile la zona gialla, con la possibilità di riaprire attività di ristorazione ma anche quelle sportive e culturali considerate a basso contagio ...