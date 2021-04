Belén Rodriguez ad Antonino Spinalbese: «Mi hai insegnato ad amare ancora» (Di venerdì 16 aprile 2021) Una foto in bianco e nero, poi una lunga dedica. «Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra. Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo». Belén Rodriguez ha cominciato con parole quasi poetiche uno fra gli ultimi post social, il più complesso. Su Instagram, ha pubblicato un ritratto del fidanzato, Antonio Spinalbese, e a lui ha dedicato i pensieri più dolci, i più intimi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Una foto in bianco e nero, poi una lunga dedica. «Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra. Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo». Belén Rodriguez ha cominciato con parole quasi poetiche uno fra gli ultimi post social, il più complesso. Su Instagram, ha pubblicato un ritratto del fidanzato, Antonio Spinalbese, e a lui ha dedicato i pensieri più dolci, i più intimi.

Advertising

AuroraCilia3 : @Maura49884968 @livenoneflavia Ma spero che tu abbia massimo 6 anni.. perché se ne hai di più non sei normale ma pe… - PasqualeMarro : #BelenRodriguez ad #AntoninoSpinalbese: Farei tutto per te… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale WEB ???? Scegli il più grande INFLUENCER di tutti i tempi tra: ??… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale WEB ???? Scegli il più grande INFLUENCER di tutti i tem… - BaritaliaNews : La Vita in Diretta, Belen Rodriguez in vacanza alle Maldive e Alberto Matano dice “Quando la smetteranno …” gelo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Da Belen a Damante, i vip 'evadono' dalla zona rossa e volano al caldo Pare che la modella (ex di Jeremias Rodriguez) sia insieme con Gianmaria Antinolfi (ex di Belen), nonostante i due non siano mai usciti allo scoperto come coppia. L'unica cosa certa è che sono sulle ...

Enrico Papi rivela di essere stato vittima di bullismo televisivo: 'Costretto a lasciare la TV' - - > Lo sfogo di Enrico Papi In seguito alla chiusura di 'Sarabanda', che poi ritorna in maniera fallimentare con la conduzione di Teo Mammucari e Belén Rodríguez, il conduttore scompare lentamente ...

Pare che la modella (ex di Jeremias) sia insieme con Gianmaria Antinolfi (ex di Belen), nonostante i due non siano mai usciti allo scoperto come coppia. L'unica cosa certa è che sono sulle ...- - > Lo sfogo di Enrico Papi In seguito alla chiusura di 'Sarabanda', che poi ritorna in maniera fallimentare con la conduzione di Teo Mammucari eRodríguez, il conduttore scompare lentamente ...