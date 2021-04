Basket femminile | playoff Serie A1 2020 2021 | tutti i risultati

(Di venerdì 16 aprile 2021) Idei match didiA1. Al via come prima testa dic’è l’Umana Reyer Venezia che dopo la finale perse in Eurocup vogliono dare la caccia allo scudetto neiche inizieranno contro Costa Masnaga. La Famila Wuber Schio si trova invece nella parte opposta del tabellone dove esordirà contro San Martino di Lupari. Di seguito i. IL TABELLONE DEIIL CALENDARIO DEIQUARTI DI FINALE Gara 1 15/04/19:00 – USE Scotti Rosa Empoli-Passalacqua Ragusa 54-60 16/04/20:00 – Limonta Costa Masnaga-Umana Reyer Venezia 16/04/20:00 – Allianz Geas Sesto San ...

Advertising

gorgo147 : eh ma il basket femminile... - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie A2 femminile: al Modigliani Forum il Jolly Acli ospiterà Firen… - MauroCragnolino : RT @SalernoSport24: ??? Arriva a metà del cammino la serie B femminile. #Sport #Basket - tusciatimes : Basket femminile, ultima gara della prima fase per la Domus Mulieris - SienaFree : Basket Serie B Femminile - Sfida al vertice per la capolista Adpf Costone a Prato -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

VITERBO - Si chiude in questo sabato pomeriggio la prima fase del campionato diserie B, con le ragazze della Domus Mulieris che ospiteranno la formazione delRoma. Un match che, purtroppo, sarà ininfluente ai fini dell'accesso alla Poule Promozione del ...Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Si chiude in questo sabato pomeriggio la prima fase del campionato diserie B, con le ragazze della Domus Mulieris che ospiteranno la formazione delRoma. Un match che, purtroppo, sarà ininfluente ai fini dell'accesso alla Poule Promozione del ...Il tabellone dei playoff diSerie A1 femminile 2020/2021. Al via come prima testa di serie c’è l’Umana Reyer Venezia che dopo la finale perse in Eurocup vogliono dare la cacci ...Il calendario dei playoff del campionato di Serie A1 femminile 2020/2021. Da giovedì 15 aprile iniziano le serie di quarti di finale con la sfida tra Empoli e Ragusa. Tra le cand ...