Tv | ospiti-top per Carlo Conti | su Rai1 con ‘Top Dieci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Giorgia e Rita Pavonemusicali e Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi che sfidano Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci: torna', il varietà-gioco dicondotto dae dedicato ai gusti degli italiani, in onda per sei prime serate da venerdì 23 aprile. Dunque, personaggi-top, per il ritorno di un programma atteso dopo il successo dello scorso anno, e anche molte novità, "tra cui la scenografia - racconta- e uno studio tutto per', all'Auditorium del Foro Italico di Roma. Ci saranno ben 18 persone nel pubblico, che possono essere d'aiuto con i loro suggerimenti aglima che non vedremo. Di sicuro non vedremo i manichini, ...