Speranza sulle riaperture | ' Guardiamo positivamente ad una nuova fase'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il piano vaccinale ha subito dei forti rallentamenti in Italia a causa dei ritardi nelle fornitre da parte delle case farmaceutiche unite all'attuale blocco export degli Usa dei vaccini Johnson&...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Speranza sulle

ad_dyn Il punto sui vaccini Nel corso del suo intervento,si è soffermato a lungo sull'andamento della campagna vaccinale e sui recenti casi dei vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson. "...ha difeso anche il piano vaccinale dopo lo scontro tra Figliuolo e De Luca: 'Il criterio ... Alla polemicamisure ancora troppo restrittive ha risposto: 'Le terapie intensive sono ancora ...Roma, 15 apr. (askanews) - 'Come ho ricordato nel secondo trimestre i contratti europei prevedono circa 50 milioni di vaccini in arrivo nel nostro paese. E' di ieri la notizia che Pfizer anticiperà pe ...Roma, 15 apr. (askanews) - 'Nella giornata di martedì, la Food and Drug Administration statunitense ha sospeso la vaccinazione con il farmaco ...