Sparked è la nuova app di dating firmata Facebook (Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiama Sparked la nuova app di dating firmata Facebook, l'evoluzione dello speed date online e più inclusivo. Sì, proprio il colosso social, che lo scorso autunno ha lanciato anche in Italia Facebook dating, ha già avviato un altro progetto, sempre relativo agli appuntamenti online. Il nome, Sparked, per ora corrisponde a un’app (per ora solo su browser, e quindi non su iOS né su Android) rilasciata dal team NPE (New Product Experimentation), ovvero quello incaricato di creare progetti sperimentali. Sparked, lo speed date online Secondo quanto reso noto, Sparked è un’app di speed-dating basata sulle videochiamate. Il principio di Sparked è quella di mettere in contatto due ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiamalaapp di, l'evoluzione dello speed date online e più inclusivo. Sì, proprio il colosso social, che lo scorso autunno ha lanciato anche in Italia, ha già avviato un altro progetto, sempre relativo agli appuntamenti online. Il nome,, per ora corrisponde a un’app (per ora solo su browser, e quindi non su iOS né su Android) rilasciata dal team NPE (New Product Experimentation), ovvero quello incaricato di creare progetti sperimentali., lo speed date online Secondo quanto reso noto,è un’app di speed-basata sulle videochiamate. Il principio diè quella di mettere in contatto due ...

