Si laurea in ospedale per stare accanto al figlio: la storia di una giovane mamma del Sud (Di giovedì 15 aprile 2021) Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione , ci ha tenuto a fare le sue congratulazioni a Valeria Carannate: 'Leggo con commozione la storia di una giovane mamma, da oggi neolaureata, di ...

Ultime Notizie dalla rete : laurea ospedale Si laurea in ospedale per stare accanto al figlio: la storia di una giovane mamma del Sud Saputo questo il reparto di Nefrologia si è mobilitato per organizzare una vera e propria seduta di laurea in ospedale consentendo a Valeria di raggiungere un altro importantissimo traguardo!!' , ...

Mamma 23enne si laurea in ospedale per non lasciare solo il figlio ricoverato Una storia che trasmette tanta grinta, determinazione e amore quella di Valeria Carannante, che ha discusso la sua tesi in una delle stanze del Santobono di Napoli, dove da qualche tempo è ricoverato ...

