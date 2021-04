Salerno | topi in via Calenda e Via De Caro | la denuncia di Cucino della Lega

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano a trovarsi davantiche scorrazzano i residenti di di via Salvatoree di via De, a. A farsi portavoce dei loro disagi è l’esponente cittadinoMatteoche ricorda di aver fatto già nel 2019 diverse segnalazioni senza trovare adeguate risposte al problema che continua ad essere segnalato anche attraverso delle foto che ritraggono ivino alla spazzatura ed in giro per il quartiere. “Tutto questo nonostante la presenza saltuaria di un operatore ecologico che da solo non basta a tener pulito un quartiere che conta più di settemila persone – scrive. Da dirigente cittadino...

