KeyWe: Data di uscita annunciata (Di giovedì 15 aprile 2021) KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch™, così come è stato annunciato ieri durante il Nintendo Indie World Showcase. I giocatori che acquisteranno il gioco su Nintendo Switch™ riceveranno anche un esclusivo outfit per i protagonisti del gioco, Jeff e Debra. KeyWe sarà disponibile ad Agosto anche su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series XS, Xbox One e su PC tramite Steam. Dal publisher Sold Out e della sviluppatore Stonewheat & Sons, KeyWe è un caotico puzzle postale con Jeff e Debra, due uccellini kiwi che lavorano in un divertente e frenetico ufficio postale. Senza nessun aiuto, devono saltare e fare del loro meglio in un’ambiente interattivo composto da leve, campanelle e pulsanti per consegnare in tempo dei messaggi. Caratteristiche principali: Caos postale ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 aprile 2021), il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch™, così come è stato annunciato ieri durante il Nintendo Indie World Showcase. I giocatori che acquisteranno il gioco su Nintendo Switch™ riceveranno anche un esclusivo outfit per i protagonisti del gioco, Jeff e Debra.sarà disponibile ad Agosto anche su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series XS, Xbox One e su PC tramite Steam. Dal publisher Sold Out e della sviluppatore Stonewheat & Sons,è un caotico puzzle postale con Jeff e Debra, due uccellini kiwi che lavorano in un divertente e frenetico ufficio postale. Senza nessun aiuto, devono saltare e fare del loro meglio in un’ambiente interattivo composto da leve, campanelle e pulsanti per consegnare in tempo dei messaggi. Caratteristiche principali: Caos postale ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch... - #keywe #videogame #videogame… - Pschirki : RT @CeotechI: KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch... - #keywe #videogame #videogame… - CeotechI : KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch... - #keywe #videogame… -

Ultime Notizie dalla rete : KeyWe Data Nintendo Switch, ecco i videogiochi indie che stanno per arrivare C è ad esempio Road96 di Digixart (ancora non sappiamo la data esatta in cui sarà disponibile per ...primavera in poi) Labyrinth City Weaving Tides Ender Lilies Beasts of Maravilla Island KeyWe ...

Nintendo Indie World Showcase, tutti gli annunci del 14 aprile ...ruolo che omaggia i classici JRPG proponendoci una storia a spasso nel tempo ha finalmente una data ... KeyWe - Un puzzle game cooperativo che ci vede prendere il controllo di due uccelli kiwi, come si ...

Svelata la data d’uscita di KeyWe durante il Nintendo Indie World Showcase KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch™, così come è stato annunciato ieri durante il Nintendo Indie World Showcase. I giocatori che acquisteranno ...

Nintendo Indie World Showcase, tutti gli annunci del 14 aprile OlliOlli World e il seguito di Oxenfree protagonisti dell'evento di Nintendo dedicato alla scena indipendente.

C è ad esempio Road96 di Digixart (ancora non sappiamo laesatta in cui sarà disponibile per ...primavera in poi) Labyrinth City Weaving Tides Ender Lilies Beasts of Maravilla Island......ruolo che omaggia i classici JRPG proponendoci una storia a spasso nel tempo ha finalmente una...- Un puzzle game cooperativo che ci vede prendere il controllo di due uccelli kiwi, come si ...KeyWe, il carinissimo e caotico gioco co-op, sarà disponibile ad Agosto per Nintendo Switch™, così come è stato annunciato ieri durante il Nintendo Indie World Showcase. I giocatori che acquisteranno ...OlliOlli World e il seguito di Oxenfree protagonisti dell'evento di Nintendo dedicato alla scena indipendente.