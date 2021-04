Kevin De Bruyne, dal City all’empireo del pallone: inventate un premio apposta per lui! (Di giovedì 15 aprile 2021) di Leonardo Capanni Nella storica qualificazione – sì, stavolta si può usare quest’aggettivo ormai abusato – alle semifinali di Champions League del Manchester City di Guardiola, una figura più di altre ha rubato la scena, calamitando attenzioni e reazioni di milioni di appassionati costretti a sessioni di binge-watching dal proprio divano in un periodo tutt’altro che roseo: Kevin De Bruyne – insieme a Neymar – è forse il miglior giocatore dell’attuale Champions League per continuità, centralità in un contesto unico, maturità e capacità di far sembrare semplice e intuitiva qualsiasi scelta in campo. Balzato alle recenti cronache più per il fatto di aver chiesto – ed ottenuto – un rinnovo contrattuale col City fino al 2025 incaricando alcuni match analyst di consegnare alla società una silhouette statistica il più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) di Leonardo Capanni Nella storica qualificazione – sì, stavolta si può usare quest’aggettivo ormai abusato – alle semifinali di Champions League del Manchesterdi Guardiola, una figura più di altre ha rubato la scena, calamitando attenzioni e reazioni di milioni di appassionati costretti a sessioni di binge-watching dal proprio divano in un periodo tutt’altro che roseo:De– insieme a Neymar – è forse il miglior giocatore dell’attuale Champions League per continuità, centralità in un contesto unico, maturità e capacità di far sembrare semplice e intuitiva qualsiasi scelta in campo. Balzato alle recenti cronache più per il fatto di aver chiesto – ed ottenuto – un rinnovo contrattuale colfino al 2025 incaricando alcuni match analyst di consegnare alla società una silhouette statistica il più ...

ilfattoblog : Kevin De Bruyne, dal City all’empireo del pallone: inventate un premio apposta per lui! - ilfattoblog : #KEVINDEBRUYNE 'Una delle figure sacerdotali del calcio di oggi' [di @ZCblog] - dbollini : @Barbynerazzurra è forte. ma preferisco darne 10 a Kevin de Bruyne (lo so che non bastano, ma ho reso l'idea penso) - Mestanaccount1 : Chi è appassionato di calcio sa quanto i procuratori stiano rovinando tutto. Ma Kevin de Bruyne ha rinnovato con i… - teupdms : @EnricoTurcato Vuoi mettere poter dire: 'ma ti ricordi come giocava bene il Milan di Sacchi' invece di vedere Kevin… -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Bruyne Le tecniche da guerriglia dei cacciatori di autografi professionisti, tra agguati e inseguimenti Una maglietta di Kevin De Bruyne costa 175 sterline. Il cacciatore di autografi acquista una maglietta per circa 50 sterline, chiede a un giocatore di firmarla e in poche ore triplica il suo valore. ...

Champions League: Dortmund avanti sul City. Tra Real e Liverpool è 0 a 0 Kevin De Bruyne, tra l'altro, ha preso una traversa. Tra Liverpool e Real Madrid, invece, è 0 a 0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 0 Liverpool - Real ...

FIFA History: l'evoluzione di Mohamed Salah su Ultimate Team FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere tat ...

Semifinali di Champions League: Paris - Man. City, Real Madrid - Chelsea Il Paris sfiderà il Manchester City e il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea nelle semifinali 2020/21 di UEFA Champions League.

Una maglietta diDecosta 175 sterline. Il cacciatore di autografi acquista una maglietta per circa 50 sterline, chiede a un giocatore di firmarla e in poche ore triplica il suo valore. ...De, tra l'altro, ha preso una traversa. Tra Liverpool e Real Madrid, invece, è 0 a 0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 0 Liverpool - Real ...FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere tat ...Il Paris sfiderà il Manchester City e il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea nelle semifinali 2020/21 di UEFA Champions League.