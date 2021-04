Jakobsen | il ciclista “quasi morto” | torna a correre con 130 punti in faccia e una mascella ricavata dal bacino

(Di giovedì 15 aprile 2021) Era il 5 agosto 2020 a Katowice, prima tappa del Giro di Polonia, sprint di massa. I ciclisti si precipitano in volata sul rettilineo leggermente in pendenza. A 80 chilometri orari. Uno squadrone da caccia impazzito. Il miglior velocista olandese, Dylan Groenewegen, dà una spallata al suo connazionale Fabio, che all’epoca aveva 23 anni, lo spinge contro le barriere laterali. La caduta è devastante. Il video è ancora virale.si schianta. Il medico del suo team Deceuninck Quick Step, dopo avrebbe ammesso che “pensava che Fabio sarebbesu quella strada polacca”. I primi soccorritori gli hanno salvato la vita. Un elicottero di soccorso lo ha portato in un ospedale di Sosnowiec, dove è stato operato alla testa per diverse ore, con gravi ferite, un viso schiacciato, ossa rotte e un solo dente in bocca. Dopo due giorni ...

finito l'incubo di Fabio: da domani il velocista torna in gara al Giro di Turchia. Compagno di squadra del comasco Davide Ballerini alla Deceuninck - Quick - Step, ilolandese era rimasto vittima di un ...Dal Belgio arriva la conferma del ritorno alle corse dell'olandese Fabio, finito in coma ... Guai in famiglia per Lance Armstrong: il figlio dell'examericano, che per doping ha perso ...Fabio Jakobsen ha mostrato ancora una volta la sua classe, il suo carattere così forte, la sua determinazione, il suo cuore così grande, con un semplice gesto, un battito di pugni con lo sfortunatissi ...Il corridore belga, rientrato alle corse proprio al Tour of Turkey, non è rimasto coinvolto nel contatto tra colleghi avvenuto sul rettilineo di Kemer ma ha voluto accertarsi di persona che nessuno si ...