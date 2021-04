I genitori di Malika hanno fatto richiesta per il disconoscimento: “Non me lo aspettavo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Malika è stata malmenata dai genitori, insultata, maledetta e buttata fuori di casa. Le hanno augurato di morire, poi le hanno detto che non era figlia loro. Adesso hanno anche fatto richiesta per il suo disconoscimento. Ma la cosa più agghiacciante in tutta questa vicenda è che anche il fratello sembra non aver preso una posizione nei confronti dei genitori, rimanendo parzialmente neutrale. Dice Samir: “Le hanno tolto la residenza e quindi lei è senza fissa dimora e in più è disconosciuta, come se la mia mamma non l’avesse mai partorita. La residenza gliel’hanno tolta tre giorni fa in Comune e per il disconoscimento hanno fatto la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 aprile 2021)è stata malmenata dai, insultata, maledetta e buttata fuori di casa. Leaugurato di morire, poi ledetto che non era figlia loro. Adessoancheper il suo. Ma la cosa più agghiacciante in tutta questa vicenda è che anche il fratello sembra non aver preso una posizione nei confronti dei, rimanendo parzialmente neutrale. Dice Samir: “Letolto la residenza e quindi lei è senza fissa dimora e in più è disconosciuta, come se la mia mamma non l’avesse mai partorita. La residenza gliel’tolta tre giorni fa in Comune e per illa ...

Advertising

Corriere : Malika, la raccolta fondi per la ragazza cacciata di casa dai genitori supera i 100 mil... - fanpage : I genitori le hanno scritto: 'Sei uno schifo, lesbica, se ti vedo t'ammazzo. Non mi portare a casa quella p*****a p… - HuffPostItalia : Il fratello di Malika: 'I nostri genitori hanno fatto richiesta per il disconoscimento' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il fratello di Malika: 'I nostri genitori hanno fatto richiesta per il disconoscimento' - _sakura_kitsune : RT @Iperbole_: I genitori di Malika le hanno tolto la residenza e avviato le pratiche per disconoscerla. Tutto questo perché la figlia ha… -