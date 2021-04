Google Foto implementerà una nuova e più potente funzione di ricerca (Di giovedì 15 aprile 2021) La ricerca attraverso grandi quantità di dati è ovviamente il pane quotidiano di Google, ed è quindi sorprendente che attualmente gli strumenti di ricerca in Google Foto siano un po’ carenti. È infatti possibile cercare determinate cose per nome o sfruttare alcuni filtri preimpostati, ma non se ne può utilizzare più di uno per volta ad esempio. Non stupisce quindi che ora il colosso di Mountain View voglia implementare strumenti di ricerca più potenti e flessibili. A suggerire questa possibilità è Jane Manchun Wong, celebre personaggio Twitter nota per scovare funzioni ancora nascoste nel codice delle versioni beta dei più famosi programmi software. Wong ha scoperto dunque in una versione di sviluppo di Google Foto per Android un nuovo pulsante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Laattraverso grandi quantità di dati è ovviamente il pane quotidiano di, ed è quindi sorprendente che attualmente gli strumenti diinsiano un po’ carenti. È infatti possibile cercare determinate cose per nome o sfruttare alcuni filtri preimpostati, ma non se ne può utilizzare più di uno per volta ad esempio. Non stupisce quindi che ora il colosso di Mountain View voglia implementare strumenti dipiù potenti e flessibili. A suggerire questa possibilità è Jane Manchun Wong, celebre personaggio Twitter nota per scovare funzioni ancora nascoste nel codice delle versioni beta dei più famosi programmi software. Wong ha scoperto dunque in una versione di sviluppo diper Android un nuovo pulsante ...

Advertising

agemobile : Google Foto migliorerà i filtri per la ricerca dei contenuti multimediali - - sammieajo : @GiulioSorace non ci si puo` affidare a google, va che foto sfuocate - Itsangy12 : @dream___always la foto l'ho trovata su google e poi io l'ho modificata, l'header sia su pinterest o tumblr ?? - luipanfilibreda : @LegaSalvini @ricpuglisi ah , quindi poi il controllo come avviene? tipo devi dare la posizione con google al capit… - M3L0DYP0ND : RT @Fabio_DeBunker: Cercando su Google immagini salta fuori che la foto in oggetto è stata twittata una decina di volte da diversi profili… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Foto Google Earth, la nuova funzione Timelapse per vedere i cambiamenti della Terra nel tempo I docenti potranno usare Google Earth per insegnare agli studenti cosa comportano le emissioni ... Una foto della situazione della deforestazione in Brasile, vista con Timelapse e il fermo immagine al ...

Da Intel a Apple Silicon: più della metà delle app sono già native. In pochi mesi gli sviluppatori hanno fatto un miracolo ... alcune di queste sono però in "beta", come Google Drive, e il loro rilascio sembra imminente. ... Se guardiamo alle foto e ai video, anche in questo segmento non ci sono grossi problemi: Photoshop, ...

Google Foto migliorerà i filtri per la ricerca dei contenuti multimediali Google Foto è un’app disponibile già da qualche anno ma che è tornata al centro dell’attenzione dopo la presentazione dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL per la questione dello storage illimitato per le f ...

Usate un adblocker? Potreste avere problemi con Google Doc e Presentazioni (foto) Nelle ultime ore sono emerse un gran numero di segnalazioni relative a problemi con i prodotti della suite desktop di Google, principalmente Google Doc e P ...

I docenti potranno usareEarth per insegnare agli studenti cosa comportano le emissioni ... Unadella situazione della deforestazione in Brasile, vista con Timelapse e il fermo immagine al ...... alcune di queste sono però in "beta", comeDrive, e il loro rilascio sembra imminente. ... Se guardiamo allee ai video, anche in questo segmento non ci sono grossi problemi: Photoshop, ...Google Foto è un’app disponibile già da qualche anno ma che è tornata al centro dell’attenzione dopo la presentazione dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL per la questione dello storage illimitato per le f ...Nelle ultime ore sono emerse un gran numero di segnalazioni relative a problemi con i prodotti della suite desktop di Google, principalmente Google Doc e P ...