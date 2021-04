Decreto Covid aprile, ecco le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - Ecco la GUIDA PDF (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco quali sono le regole decise dal Governo di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 aprile 2021)quali sono ledecise dal Governo di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Bonus 2400 euro, attenti a modalità e tempistiche: l'Inps avverte ... particolarmente colpite dalla crisi causata dal Covid. In molti riceveranno tale sostegno in automatico, in quanto beneficiari del bonus di mille euro erogato in precedenza grazie al decreto Ristori.

Fine blocco licenziamenti, esuberi: chi potrà essere licenziato e chi no dal 1° luglio ... i lavoratori di aziende che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza COVID - 19 , accedendo agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto "Sostegni", in particolare:...

Sanità al collasso, Di Natale interroga la giunta regionale "Che fine hanno fatto i 12 milioni di euro previsti per la regione, dal decreto Calabria, per il piano straordinario ... prosegue nella propria disamina: "Ben venga il polo Covid a Rogliano. Ben ...

Per le imprese in terapia intensiva arriva l’ossigeno: 40 miliardi Per le imprese in terapia intensiva arriva l’ossigeno: 40 miliardi. In Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare oggi anche il via libera al Def e al pacchetto di nuovi aiuti ...

