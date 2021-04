CorSport: il primo approccio per il rinnovo di Insigne non è stato produttivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Napoli è interessato a Lamela, che a sua volta non disdegnerebbe l’ipotesi di sbarcare in città. Il suo arrivo, però, è comunque legato al futuro di Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport. “Lamela, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, dietro o di fianco al centravanti, nel Napoli completerebbe un reparto già molto ricco ma ovviamente legato al futuro di Lorenzo Insigne. Sì, anche il capitano, come il collega, ha il contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto il primo approccio per il rinnovo non è stato ritenuto produttivo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Napoli è interessato a Lamela, che a sua volta non disdegnerebbe l’ipotesi di sbarcare in città. Il suo arrivo, però, è comunque legato al futuro di Lorenzo, scrive il Corriere dello Sport. “Lamela, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, dietro o di fianco al centravanti, nel Napoli completerebbe un reparto già molto ricco ma ovviamente legato al futuro di Lorenzo. Sì, anche il capitano, come il collega, ha il contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto ilper ilnon èritenuto”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @napolista: CorSport: il primo approccio per il rinnovo di #Insigne non è stato produttivo Il quotidiano sportivo sui contatti tra il ca… - napolista : CorSport: il primo approccio per il rinnovo di #Insigne non è stato produttivo Il quotidiano sportivo sui contatti… - jose6611 : @FusatoRiccardo @CorSport A te non passa più Fai ridere. 10 anni nel baratro Adesso debiti pagati e primo posto c… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #Insigne CorSport – Insigne, il rinnovo può arrivare anche… - Vittoriobresc : @AvvBiancoNero @Scazzaturo @juventusfc @Gazzetta_it @CorSport Ma pure un tribunale che in primo grado sentenzia su… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport primo CorSport - 'Il Palermo non lancia l'acuto e la Vibonese fa quasi l'impresa' Tra quelle del primo tempo e le altre avute in contropiede dopo l'arrembaggio rosa, i calabresi sarebbero potuti uscire dal Barbera con i tre punti in tasca.

Corsport: contro la Samp pronti Ospina e Mario Rui (e forse uno tra Maksimovic e Manolas) A Genova può giocare dal primo minuto anche Politano Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, ... Ospina è pronto, scrive il Corsport, potrebbe essere utilizzato a Marassi e servire per la ...

DAZN, domenica lunatica: un’idea per l’indennizzo Prima il down, poi l’up. DAZN decide di porre rimedio alla ... la trentesima giornata del massimo campionato nostrano di calcio. Nulla di ufficiale, ma il Corsport ne è convinto. Una volta effettuato ...

CorSport: addio scontato tra Gattuso e Adl, entrambi stanno valutando nuove soluzioni - ilNapolista “Già scritto, invece, il verdetto relativo al rapporto tra il club azzurro e Rino: l’addio è un fatto serio anche se non ancora un dato di fatto. Nulla di fatto e niente da fare: ognuno sta facendo i ...

Tra quelle deltempo e le altre avute in contropiede dopo l'arrembaggio rosa, i calabresi sarebbero potuti uscire dal Barbera con i tre punti in tasca.A Genova può giocare dalminuto anche Politano Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, ... Ospina è pronto, scrive il, potrebbe essere utilizzato a Marassi e servire per la ...Prima il down, poi l’up. DAZN decide di porre rimedio alla ... la trentesima giornata del massimo campionato nostrano di calcio. Nulla di ufficiale, ma il Corsport ne è convinto. Una volta effettuato ...“Già scritto, invece, il verdetto relativo al rapporto tra il club azzurro e Rino: l’addio è un fatto serio anche se non ancora un dato di fatto. Nulla di fatto e niente da fare: ognuno sta facendo i ...