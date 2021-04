Cauet: “Inter, cederei Vidal. Al suo posto Pogba e sarebbe spettacolo” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex centrocampista dell’Inter, Benoit Cauet, ora allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a centrocampo dell’Inter, ammettendo come sarebbe giusto cedere Arturo Vidal e prendere al suo posto uno tra Pogba e Milinkovic-Savic. Queste le sue parole: “Io cederei Vidal. Ha 33 anni e guadagna molto. Se ci fosse la possibilità, lo darei via. Con chi sostituirlo? Un nome? Anche un paio: Milinkovic-Savic e Pogba, che dopo qualche difficoltà si sta ritrovando al Manchester United. Paul sarebbe il top, con lui sarebbe spettacolo. Peccato che il prezzo di entrambi sia altissimo. In ogni caso darei una chance anche a Vecino e Sensi, che per me è un grande ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex centrocampista dell’, Benoit, ora allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a centrocampo dell’, ammettendo comegiusto cedere Arturoe prendere al suouno trae Milinkovic-Savic. Queste le sue parole: “Io. Ha 33 anni e guadagna molto. Se ci fosse la possibilità, lo darei via. Con chi sostituirlo? Un nome? Anche un paio: Milinkovic-Savic e, che dopo qualche difficoltà si sta ritrovando al Manchester United. Paulil top, con lui. Peccato che il prezzo di entrambi sia altissimo. In ogni caso darei una chance anche a Vecino e Sensi, che per me è un grande ...

Advertising

YvanLeMee : RT @Gazzetta_it: #Inter, il centrocampo di #Cauet: “#Vidal via, al suo posto sogno #Pogba” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, il centrocampo di #Cauet: “#Vidal via, al suo posto sogno #Pogba” - Gazzetta_it : #Inter, il centrocampo di #Cauet: “#Vidal via, al suo posto sogno #Pogba” - CalcioNapoli24 : - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Cauet: 'Conte ottima scelta per l'Inter, è stato l'artefice del ciclo della Juventus' -