Campagna Immunizzazione, Galli: Fermare Vaccini per un Raro Evento Avverso è un Errore (Di giovedì 15 aprile 2021) Il direttore Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, parla della Campagna vaccinale. “Questi Vaccini hanno un margine di rischio che sarebbe minimo anche se si accertasse la responsabilità ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 15 aprile 2021) Il direttore Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, parla dellavaccinale. “Questihanno un margine di rischio che sarebbe minimo anche se si accertasse la responsabilità ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna Immunizzazione Riaperture maggio. Galli: se apriamo le scuole ora, ritardiamo il processo Fermare una campagna di immunizzazione per un evento raro al momento neppure correlato con certezza alla vaccinazione, secondo Galli non è una scelta lungimirante. 'Se, come pare, questo tipo di ...

Galli: 'Prendere l'auto è più rischioso che fare il vaccino. Che facciamo, ci barrichiamo in casa?' Ma fermare una campagna di immunizzazione per un evento raro al momento neppure correlato con certezza alla vaccinazione, secondo Galli è un errore e costerà delle vite. ' Ricordo quanti morti ...

