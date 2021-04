Cagliari, Giulini tuona: «Il tempo ormai è finito, si deve correre e giocare» (Di giovedì 15 aprile 2021) Tommaso Giulini parla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all’interno della trasmissione “Il Cagliari in diretta“, dove farà il punto della situazione sulla difficilissima stagione che stanno attraversando i rossoblù. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MONTE INGAGGI – «Al di là del monte ingaggi, non voglio una squadra di figurine, conta la fame con cui si scende in campo. È quello che chiedo da mesi, è quello che non ho visto ad esempio contro la Juventus. Faccio fatica a capire il perché, arrivati a questo punto della stagione, non abbiamo ancora trovato una quadra e non siamo ancora una squadra. Il tempo ormai è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tommasoparla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del. Le sue parole Tommaso, presidente del, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all’interno della trasmissione “Ilin diretta“, dove farà il punto della situazione sulla difficilissima stagione che stanno attraversando i rossoblù. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MONTE INGAGGI – «Al di là del monte ingaggi, non voglio una squadra di figurine, conta la fame con cui si scende in campo. È quello che chiedo da mesi, è quello che non ho visto ad esempio contro la Juventus. Faccio fatica a capire il perché, arrivati a questo punto della stagione, non abbiamo ancora trovato una quadra e non siamo ancora una squadra. Ilè ...

