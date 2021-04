Ballando con le stelle | Milly Carlucci furiosa | “Un fatto gravissimo ed intollerabile”

Advertising

ElisaDiGiacomo : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sul tweet volgare: ‘Gravissimo’ - sghi29 : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - pussyy_powerr : RT @dailydrama2021: 15 Aprile 2021 Il social media manager di Ballando con le Stelle ha retwittato un tweet pærtiçoläre - lastolfino : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - BondiPatrisia : RT @chasingthestars: Notizie del social media manager di Ballando con le stelle? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Oggi su Twitter si è scatenato un vero e proprio pandemonio a causa di un retweet fatto col profilo ufficiale dile Stelle . In pochi minuti il post in questione è stato eliminato, ma aveva già ottenuto numerosissimi apprezzamenti e condivisioni e fatto finire il nome della trasmissione di Milly ...choc, spunta un messaggio sessuale sull'account dile Stelle. Lei va fuori di sé: ' Andrò fino in fondo '. Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato un messaggio volgare, che ha fatto andare su tutte le furie la ...Messaggio dai contenuti volgari subito cancellato. La popolare conduttrice: "Fatto gravissimo, ma noi non abbiamo le chiavi di accesso" ...“ È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi “. È una Milly Carlucci comprensibilmente stranita e arrabbiata per il retweet, volgare e di cattivo gusto, apparso stamatti ...