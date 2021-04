Andrea Zenga e quella strana proposta ricevuta dal suo manager (Di giovedì 15 aprile 2021) Premessa: Andrea Zenga è felicemente fidanzato con Rosalinda Cannavò. Va detto, perché l’indiscrezione riportata dal noto profilo Twitter @Agent Beast sembra andare in un’altra direzione. Secondo quest’ultimo, infatti, il manager del ragazzo avrebbe ricevuto una proposta per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. E la storia con Rosalinda? Il punto è proprio questo. Le coppie che partecipano al docu-reality prodotto dalla Fascino stanno attraversando un periodo di crisi, o vorrebbero comunque dare una svolta al proprio rapporto sentimentale. Dalle ultime dichiarazioni pubbliche di Andrea e Rosalinda non sembra però trasparire nulla del genere, anzi. Andrea Zenga di nuovo a Temptation Island? L’indiscrezione Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Premessa:è felicemente fidanzato con Rosalinda Cannavò. Va detto, perché l’indiscrezione riportata dal noto profilo Twitter @Agent Beast sembra andare in un’altra direzione. Secondo quest’ultimo, infatti, ildel ragazzo avrebbe ricevuto unaper partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. E la storia con Rosalinda? Il punto è proprio questo. Le coppie che partecipano al docu-reality prodotto dalla Fascino stanno attraversando un periodo di crisi, o vorrebbero comunque dare una svolta al proprio rapporto sentimentale. Dalle ultime dichiarazioni pubbliche die Rosalinda non sembra però trasparire nulla del genere, anzi.di nuovo a Temptation Island? L’indiscrezione Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: il ...

Advertising

tuttopuntotv : Andrea Zenga e quella strana proposta ricevuta dal suo manager #temptationisland #rosalinda #zengavo #AgentSTT - preciouslocks : Visto che Andrea Zenga è ospite fisso a RTL perché non gli offriamo anche un programmino radiofonico di sport visto… - lillicastre63 : @DinaScamorza @andrea_zenga @14Adua @TermaliRoberta @ZengaNicolo Che meraviglia ?? - lillicastre63 : @MPiantavigna @14Adua @andrea_zenga Questi due non so come resisteranno una settimana - MPiantavigna : E mentre noi attendiamo Rosalinda guardiamo e riguardiamo il post di Andrea....... sottoni più che possiamo… -