Vittorio Sgarbi e Sara Cunial portano Giuseppe Conte davanti alla Corte Costituzionale per i Dpcm. E perdono (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vittorio Sgarbi e Sara Cunial hanno portato l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti alla Corte Costituzionale per i decreti legge, i Dpcm e le ordinanze durante l'emergenza coronavirus. La Consulta ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di rappresentante del Governo, indicato in epigrafe. La decisione è arrivata ieri. Sgarbi, insieme all'avvocato Alessandro Fusillo, aveva presentato ...

