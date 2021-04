Traffico Roma del 14-04-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto un incidente sulla Flaminia avvenuto all’altezza di Corso di Francia provoca rallentamenti e code da via dei Due Ponti verso il centro un altro incidente con rallentamenti è segnalato sul Lungotevere dei Tebaldi siamo nei pressi dell’isola Tiberina nella norma la situazione sulle altre strade della capitale senza segnalazioni al momento ricordiamo che devo dimento una manifestazione in centro in via Molise nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico al momento è chiusa via Veneto il termine previsto alle 13:30 che rallentamento poi è segnalato sul percorso Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est Anche a causa della Nuova disciplina di Traffico istituita per l’immissione in tangenziale in direzione di San Giovanni attenzione alle indicazioni sul posto per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto un incidente sulla Flaminia avvenuto all’altezza di Corso di Francia provoca rallentamenti e code da via dei Due Ponti verso il centro un altro incidente con rallentamenti è segnalato sul Lungotevere dei Tebaldi siamo nei pressi dell’isola Tiberina nella norma la situazione sulle altre strade della capitale senza segnalazioni al momento ricordiamo che devo dimento una manifestazione in centro in via Molise nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico al momento è chiusa via Veneto il termine previsto alle 13:30 che rallentamento poi è segnalato sul percorso Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est Anche a causa della Nuova disciplina diistituita per l’immissione in tangenziale in direzione di San Giovanni attenzione alle indicazioni sul posto per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - boettoisabella1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Cassia, tra via Trionfale e via Flaminia - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - therealdiablo93 : @DonatoEuropa @gabbianismo È la cosa più semplice del mondo. Hai Kylian Mbappe, ma non sarà meglio farlo giocare in… -