Torrette vede la luce in fondo al tunnel Covid | ' La speranza è tornare alla consuetudine a fine maggio'

corriereadriatico.it

ANCONA - Flessibilità, squadra e tanto impegno. Lina Zuccatosta converte il dramma della pandemia in una lezione, di vita e professione. 'Durante questa seconda ondata l'ospedale regionale dinon s'è chiuso per dedicarsi del tutto al Covid '. Da direttore, facente funzioni, del dipartimento di Medicina interna e da direttore della Sod di Pneumologia, conduce la narrazione di una ......delle Rianimazioni e primario della clinica Rianimazioni nell'azienda ospedaliera di, dopo ... Il miglioramento si, già da un paio di settimane, soprattutto nel pronto soccorso, dove gli ...ANCONA - Flessibilità, squadra e tanto impegno. Lina Zuccatosta converte il dramma della pandemia in una lezione, di vita e professione. «Durante questa seconda ondata ...A sorpresa alcune attività hanno lavorato di più grazie alla pandemia. Ma la maggior parte sono a terra e sperano nella ripresa estiva ...