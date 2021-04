Sondaggi politici Noto: ecco perché cala la fiducia in Draghi e nel governo (Di mercoledì 14 aprile 2021) A due mesi dalla nascita, il gradimento del governo e del premier Draghi sono dati in netta discesa. A registrare il calo sono gli ultimi Sondaggi politici Noto per Qn pubblicati l’11 aprile. Il 13 febbraio, quando il governo giurò al Quirinale, la fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio era al 57%: sessanta giorni dopo è scesa al 51%. Quella nell’esecutivo è stata meno vistosa ma comunque forte: dal 45% si è passati al 41%. Antonio Noto, direttore dell’istituto omonimo, ha provato a dare una sua interpretazione ai dati. Quando il governo ha giurato, “le attese erano molto alte, la quasi unanimità di consenso di tutto l’arco costituzionale verso l’ex presidente della Bce aveva creato un racconto tale che Super ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 aprile 2021) A due mesi dalla nascita, il gradimento dele del premiersono dati in netta discesa. A registrare il calo sono gli ultimiper Qn pubblicati l’11 aprile. Il 13 febbraio, quando ilgiurò al Quirinale, ladegli italiani nel presidente del Consiglio era al 57%: sessanta giorni dopo è scesa al 51%. Quella nell’esecutivo è stata meno vistosa ma comunque forte: dal 45% si è passati al 41%. Antonio, direttore dell’istituto omonimo, ha provato a dare una sua interpretazione ai dati. Quando ilha giurato, “le attese erano molto alte, la quasi unanimità di consenso di tutto l’arco costituzionale verso l’ex presidente della Bce aveva creato un racconto tale che Super ...

