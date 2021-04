Salone del Mobile | segnali positivi sulle ripartenza a settembre

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) FederlegnoArredo edel: "A breve importanti novità". Dopo una serie di incontria livello governativo e ministeriale si attende la decisione sul via libera dell'edizione 2021 prevista ain Fiera Milano. Claudio Luti: "Fiduciosi che le rassicurazioni ricevute si trasformino in atti concreti perché le aziende confermino la partecipazione". Claudio Feltrin: "Bene il presidente Draghi su data certa e tempi per allestire la manifestazione"