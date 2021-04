Miguel Bosé e l’abuso di droghe | “Consumavo 2 grammi di cocaina al giorno”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021)torna sulla televisione spagnola dopo una lunga assenza, in una controversa intervista a La Sexta, già destinata a far discutere. Da una parte perché il cantante spagnolo ha confermato la sua posizione negazionista in merito al coronavirus, dall’altra perché ha affrontato temi scomodi, comedidel suo passato turbolento, la rottura dal compagno Nacho Palau, il rapporto difficile con il padre. Il negazionismo sul Covid e l’uso diA sei anni di distanza dall’ultima intervista sui media iberici, in una conversazione con l’amico Jordi Évole in due puntate (la prima è andata in onda l’11 aprile, la seconda è prevista il 18),è arrivato addirittura a insinuare come la madre Lucia Bosè, grande icona del cinema italiano, non sia morta di Covid, ma ...