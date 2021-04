Masters1000 Montecarlo, Novak Djokovic: “Non sono arrugginito per lo stop, cercherò di dimostrarlo subito con Sinner” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Novak Djokovic torna in campo oggi dopo ben 52 giorni dall’ultimo match disputato. Non avendo preso parte al Miami Open, infatti, il numero uno del mondo non gioca una partita ufficiale dalla finale (vinta) degli Australian Open. Era il 21 febbraio per amor di precisione. Una vera e propria eternità se si pensa ai ritmi forsennati del tennis moderno. Un bel punto di domanda per il serbo dal punto di vista fisico, che si ripresenta in campo in un secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tutt’altro che agevole, contro il nostro Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in questi due mesi di stop ha lavorato duramente e recuperato la forma fisica dopo il problema agli addominali accusato a Melbourne e, a quanto pare, tutto sembra andato per il meglio, secondo quanto rivela il nativo di Belgrado: “Ho avuto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)torna in campo oggi dopo ben 52 giorni dall’ultimo match disputato. Non avendo preso parte al Miami Open, infatti, il numero uno del mondo non gioca una partita ufficiale dalla finale (vinta) degli Australian Open. Era il 21 febbraio per amor di precisione. Una vera e propria eternità se si pensa ai ritmi forsennati del tennis moderno. Un bel punto di domanda per il serbo dal punto di vista fisico, che si ripresenta in campo in un secondo turno del Masters 1000 ditutt’altro che agevole, contro il nostro Jannik. Il numero 1 del mondo in questi due mesi diha lavorato duramente e recuperato la forma fisica dopo il problema agli addominali accusato a Melbourne e, a quanto pare, tutto sembra andato per il meglio, secondo quanto rivela il nativo di Belgrado: “Ho avuto ...

Advertising

OA_Sport : Masters1000 Montecarlo, Novak #Djokovic: “Non sono arrugginito per lo stop, cercherò di dimostrarlo subito con Sinn… - sportface2016 : #tennis #Sinner-#Djokovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming #Masters1000 #MonteCarlo 2021 - sportface2016 : #tennis #Nadal-#Delbonis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming #Masters1000 #MonteCarlo 2021 - sportface2016 : #tennis #Cecchinato-#Goffin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming #Masters1000 #MonteCarlo 2021 - sportface2016 : #tennis #Fognini-#Thompson in tv oggi: orario, canale e diretta streaming #Masters1000 #MonteCarlo 2021 -