Ismea: prima volta giù consumi verdure IV gamma: - 5,6% in 2020 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rivincita dello sfuso sulla IV gamma nel reparto ortofrutticolo della grande distribuzione organizzata. Complici le mutate abitudini di acquisto indotte dalla pandemia, calano per la prima volta dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rivincita dello sfuso sulla IVnel reparto ortofrutticolo della grande distribuzione organizzata. Complici le mutate abitudini di acquisto indotte dalla pandemia, calano per ladopo ...

