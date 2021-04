Inzaghi aspetta il tampone: ecco quando potrebbe tornare (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA - Freme, non vede l'ora di tornare ad allenare la sua Lazio, Simone Inzaghi. La positività al Covid - 19 lo sta tenendo a casa da mercoledì 7 aprile . Ha saltato la sfida con lo Spezia, rischia ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA - Freme, non vede l'ora diad allenare la sua Lazio, Simone. La positività al Covid - 19 lo sta tenendo a casa da mercoledì 7 aprile . Ha saltato la sfida con lo Spezia, rischia ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi aspetta Inzaghi aspetta il tampone: ecco quando potrebbe tornare ROMA - Freme, non vede l'ora di tornare ad allenare la sua Lazio, Simone Inzaghi. La positività al Covid - 19 lo sta tenendo a casa da mercoledì 7 aprile . Ha saltato la sfida con lo Spezia, rischia anche di non esserci per la partita in famiglia di domenica all'Olimpico ...

